Vertragende, Leihe - Abschied

Wenige Minuten nach dem 4:2-Torfest gegen Fortuna Düsseldorf nutzte der FCM die große Bühne zur Verabschiedung - auch einige Stammspieler gehen. Xavier Amaechi, der in Düsseldorf noch getroffen hatte, wechselte im Sommer 2023 vom Hamburger SV nach Magdeburg. Der ehemalige englische U-20-Nationalspieler, der in der Jugend für den FC Fulham und den FC Arsenal spielte, kam in den vergangenen beiden Jahren in 44 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem Außenbahnspieler sieben Treffer und fünf Assists.

Burcu an zwölf Toren beteiligt

Erst ein Jahr war Livan Burcu beim FCM. Er war vom 1. FC Union Berlin nur ausgeliehen und schlug voll ein: Der Außenbahnspieler kam in 32 Spielen zum Einsatz, traf dreimal und bereitete neun Treffer vor. Für Jason Ceka ist nach vier Jahren bei den Elbestädtern Schluss. Er kam im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 II und stieg in seiner ersten Saison sofort mit dem Club in die 2. Bundesliga auf. In der zweiten Liga war er nicht immer erste Wahl, kam in 54 Einsätzen zu sechs Toren und 17 Vorlagen.

El Hankouri zündete direkt