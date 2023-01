17 Partien, 17 Punkte, Tabellenplatz 17: Der 1. FC Magdeburg steckt zur Halbzeit der 2. Bundesliga in genau dieser Situation, die der Aufsteiger vor Saisonbeginn eigentlich tunlichst vermeiden wollte – als Tabellenvorletzter mittendrin im Abstiegskampf. Im aktuellen Wintertrainingslager im türkischen Side wollen die Blau-Weißen die Grundlagen dafür legen, dass "wir in der Rückrunde da unten nichts mehr zu suchen haben", sagte Stammkeeper Dominik Reimann am Montag (9. Januar) im SpiO-Talk des MDR.