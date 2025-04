Als Schork im November 2020 beim FCM anheuerte, stand der Traditionsverein auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Mit Schork und dem im Februar 2021 verpflichteten Cheftrainer Christian Titz gelang es, die Klasse zu halten und in der Saison darauf den Sprung zurück in die 2. Bundesliga zu schaffen. Mittlerweile spielt unser Club in der dritten Saison in Folge in der 2. Liga und darf fünf Spieltage vor Schluss immer noch vom Aufstieg ins Oberhaus träumen.

Bildrechte: imago images/Eibner