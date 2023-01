Egal wie viel Ballbesitz du hast, am Ende zählen nur Ergebnisse. Und die sind in Magdeburg zu oft ausgeblieben. Einzig zwischen dem 13. und 15. Spieltag blieb man dreimal in Folge ungeschlagen. In der zweiten Halbserie muss also in erster Linie Konstanz in die Leistungen. Bleibt der FCM in der Rückrunde dagegen so fehleranfällig, wird es nichts mit dem Klassenerhalt.