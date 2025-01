Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Fußball | 2. Bundesliga FCM wieder mit fünf Toren: Auch Neuzugang trifft

Hauptinhalt

04. Januar 2025, 15:30 Uhr

Nach dem 5:2 in der 2. Liga in Düsseldorf hat sich der 1. FC Magdeburg auch im ersten Test nicht lumpen lassen: Im Trainingslager in der Türkei erzielte das Titz-Team gegen den Gangwon FC (Südkorea) wieder fünf Tore.