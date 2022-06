Der 28-Jährige war zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden aktiv, für den er in zwei Jahren 38 Spiele absolvierte. Im Nachwuchs spielte der gebürtige Kölner bei Bayer Leverkusen und beim Wuppertaler SV. Im Sommer 2012 wechselte der 1,86-Meter-Torhüter für zwei Jahre in den Männerbereich zur Reserve von Fortuna Düsseldorf, für die er 41 Spiele in der Regionalliga West bestritt. Nach einem Jahr bei der SG Wattenscheid 09 (34 Regionalligapartien) folgte im Sommer 2015 der Wechsel zu Fortuna Köln. Von 2018 bis 2020 schloss sich Boss Dynamo Dresden an, bevor er zum SV Wehen Wiesbaden ging.