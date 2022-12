Auch Trainer Titz zeigte sich positiv gestimmt. "Bis auf ein, zwei Spiele haben wir es in der Vorrunde geschafft, unser Spiel durchzubekommen. Wir haben gute Leistungen gebracht". Nur eben zu selten "das richtige Ergebnis erzielt". Daher müsse man vor allem an der Chancenverwertung arbeiten. In puncto Defensivverhalten hatte sich der FCM in den vergangenen Partien schon deutlich stabiler gezeigt. Die kommenden sieben Wochen sollen nun genutzt werden, "um die Mannschaft weiterzuentwickeln".

Zu selten hatte sich der 1. FC Magdeburg in dieser Saison für seinen Aufwand belohnt - auch beim SV Sandhausen setzte es eine knappe Niederlage. Bildrechte: IMAGO/foto2press