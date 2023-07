Konkurrenz gibt es auch für Luca Schuler, der nach einem Syndesmoseband-Riss und einem anschließenden Ermüdungsbruch wieder voll ins Training einsteigen konnte. Und das ist beinahe Neuland für den 24-Jährigen, denn sowohl im vergangenen Winter als auch in der Sommerpause zuvor konnte er verletzungsbedingt nicht an den Trainingslagern des FCM teilnehmen. Um den Platz auf der Neun muss sich Schuler nun voraussichtlich wieder mit Luc Castaignos streiten, auch wenn Schuler das so nicht sagen würde: "Wir sehen das eher freundschaftlich. Der, der spielt, gibt Gas und der andere hilft so gut er kann."