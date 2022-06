Genau drei Wochen nach dem letzten Pflichtspiel wird sich Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg am kommenden Samstag (11. Juni) erstmals wieder auf dem Rasen zeigen – dann steigt der offizielle Trainingsauftakt, wie die Elbestädter verkündeten. Die Einheit hinter der MDCC-Arena wird öffentlich sein, eine genau Uhrzeit dafür aber noch bekanntgegeben.

Bereits am Donnerstag (9. Juni) läutet Cheftrainer Christian Titz die Saisonvorbereitung mit den obligatorischen Leistungstests ein. In Person von Malcom Cacutalua (Erzgebirge Aue), Daniel Elfadil (VfR Aalen), Belal Halbouni (Werder Bremen II) sowie jüngst dem ivorischen Olympiateilnehmer von 2021 Silas Gnaka (KAS Eupen) hat der FCM bis dato vier externe Neuzugänge unter Vertrag genommen.

Gleichsam stehen derweil auch die ersten Testpartien des Sommers fest – der Höhepunkt steigt am 2. Juli (Samstag, 16:30 Uhr) in der heimischen MDCC-Arena gegen Europa-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin. Zwei Wochen darauf beginnt die Zweitligasaison. Über den Spielplan informiert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am übernächsten Freitag (17. Juni).