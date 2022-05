Der 1. FC Magdeburg schraubt kontinuerlich an der Mannschaft für die kommende Saison in der 2. Bundesliga. Mit Florian Kath verlängerte bereits der fünfte Spieler in dieser Woche beim FCM, wie der Verein am Freitag (27. Mai) mitteilte. Der 27-Jährige kam im Sommer 2020 zum zweiten Mal vom SC Freiburg nach Magdeburg. Über Vertragsmodalitäten machte der FCM keine Angaben.