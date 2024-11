Der 25-Jährige ist Mittelstürmer und kommt aus der höchsten schwedischen Liga. Beim Göteborger Klub GAIS erzielte er in der gerade zuende gegangenen Saison in 33 Spielen 15 Tore und hatte damit großen Anteil, dass der Aufsteiger die Spielzeit als Tabellensechster beendete. Allein in der Liga traf der 1,91-Meter-Mann zehnmal, davon fünfmal per Kopf. Trainer Christian Titz freut sich auf die Verstärkung in der Offensive: "Mit Alexander bekommen wir einen Strafraumstürmer mit Größe und Wucht in unser Team. Er bringt ein Element mit, das unseren Kader bereichert." Auch Geschäftsführer Otmar Schork, der schon länger im Kontakt mit dem Schweden gestanden hatte, sieht eine Lücke im Kader geschlossen. "Gerade auf der Sturmposition sehen wir Bedarf. Mit seiner Geschwindigkeit, Kopfballstärke und Torgefährlichkeit erwarten wir in der Rückrunde eine Belebung im gegnerischen Strafraum mit hoffentlich vielen Toren.“