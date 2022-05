Mit Kapitän Tobias Müller und Raphael Obermair musste der 1. FC Magdeburg zwei Defensivspieler ziehen lassen, die maßgeblich zum Aufstieg in die 2. Bundesliga beigetragen haben. Alexander Bittroff, eine weitere wichtige Stütze in der Abwehr, bleibt den Elbestädtern aber erhalten. Wie der FCM am Montag (23. Mai) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Verteidiger verlängert. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers ist nichts bekannt.