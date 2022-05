Nach Alexander Bittroff, Leon Bell Bell und Kai Brünker hat auch Tatsuya Ito seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag (26. Mai) mit. Der 24-jährige Offensivspieler kam im Januar 2022 auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zum FCM. In der vergangenen Drittliga-Rückrunde verbuchte Ito 16 Partien, in denen ihm drei Tore und vier Vorlagen gelangen. Über Vertragsdetails machte der FCM keine Angaben.