Titz rettete den FCM 2021 vor dem Absturz in die Regionalliga. Ein Jahr später stieg er mit den Magdeburgern in die 2. Bundesliga auf. Nach zwei Jahren Abstiegskampf in der zweithöchsten Spielklasse mischte der FCM in diesem Jahr lange im Aufstiegsrennen mit. Am Ende kamen die Magdeburger auf Rang fünf ein.