Auch Magdeburgs Ligakonkurrent Hansa Rostock hat seine Fahrplan für die Winterpause bekanntgegeben. Highlight der Vorbereitung ist ein Testspiel gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin, das noch in diesem Jahr steigen soll. Wie Hansa mitteilte, gastiert man am 14. Dezember um 16 Uhr in der Alten Försterei. Aufgrund der Umbauarbeiten im Ostseestadion reist Hansa nach Köpenick. Der Start in die Vorbereitung auf die zweite Halbserie findet am 5. Dezember in Rostock statt. Die Generalprobe vor dem Start ins neue Zweitligajahr gegen den 1. FC Heidenheim am 28. Januar soll exakt eine Woche zuvor beim polnischen Erstligisten Lech Posen steigen (Samstag, 21. Januar, 14 Uhr).