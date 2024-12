Die Spielbetriebs GmbH des 1. FC Magdeburg hat in der abgelaufenen Zweitliga-Saison ein Plus von 2,169 Millionen Euro eingefahren. Das teilte der Verein nach der Mitgliederversammlung am Donnerstag (5. Dezember) mit. Demnach beliefen sich die Einnahmen auf 31,192 Millionen Euro. Das Eigenkapital stieg damit auf etwas mehr als 9,5 Millionen Euro.