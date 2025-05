"Wir können nur in bestimmte Schubladen greifen," so Schork, auf den in jedem Fall ein arbeitsreicher Sommer wartet. Toptorjäger Martijn Kaars hat bereits mehrfach durchblicken lassen, dass er einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt ist. Auch Verteidiger Jean Hugonet hat sich mit starken Leistungen ins Schaufenster gespielt. Auf Magdeburg könnte ein größerer Umbruch warten. Schork ist sich schon jetzt sicher, dass "eine schwierige Situation" eintreten wird: "Mal sehen, ob wir die meistern können."