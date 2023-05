Ebenfalls noch unter Vertrag steht Angreifer Luc Castaignos. Der Niederländer (30), auch schon in Diensten von Inter Mailand und Eintracht Frankfurt, war in der Winterpause an die Elbe gekommen. Er soll in der kommenden Saison zusammen mit Luca Schuler die Mittelstürmer-Position besetzen. Abgeschlossen sind die Planungen dort dann noch nicht. Ebenso wenig wie bei Linksaußen Florian Kath, dessen Vertrag ausläuft.

Eine FCM-Legende kehrt offenbar zurück: Der ehemalige Stürmer Christian Beck. Der 35-Jährige kam in 320 Partien für die Blau-Weißen auf 149 Tore und wurde 2018 Drittliga-Meister: "Es wird in unsere Richtung gehen. Wir sind guter Dinge, dass Christian in der nächsten Saison bei uns mit im Boot sein wird." Beck hatte im "Kicker" gesagt: "Ich habe noch Bock auf Fußball und möchte nicht unter der Oberliga spielen. Zudem soll es ein Verein in der Umgebung meiner Heimat Magdeburg sein." Möglicherweise verstärkt er die gerade in die Oberliga aufgestiegene U23 des FCM.