Mit 29 Jahren Cheftrainer in der 2. Bundesliga – Fabian Hürzeler soll den FC St. Pauli zunächst schnellstmöglich zum Klassenerhalt führen.

Mit 29 Jahren Cheftrainer in der 2. Bundesliga – Fabian Hürzeler soll den FC St. Pauli zunächst schnellstmöglich zum Klassenerhalt führen.

Mit 29 Jahren Cheftrainer in der 2. Bundesliga – Fabian Hürzeler soll den FC St. Pauli zunächst schnellstmöglich zum Klassenerhalt führen. Bildrechte: IMAGO/Oliver Ruhnke

Es gibt leichtere Job-Einstiege, als ihn Fabian Hürzeler kurz vor Weihnachten erlebte. Mit erst 29 Jahren stieg der vorherige Co- und kurzzeitige Interimstrainer plötzlich auch offiziell zum verantwortlichen Coach des in der Hinrunde tief in den Zweitliga-Keller gerutschten FC St. Pauli auf.