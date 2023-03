Der 1. FC Magdeburg muss in den kommenden Wochen auf Luc Castaignos verzichten. Wie der Zweitligist am Mittwoch (22.03.2023) mitteilte, zog sich der Angreifer bei der 0:3-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Samstag einen Innenbandriss im Knie zu. Wie lange der Niederländer ausfallen wird, steht noch nicht fest.