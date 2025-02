Pfeiffer spielte lange Zeit im Nachwuchs des Hamburger SV und trug zwischen 2019 und 2023 das Trikot von Zweitligist Darmstadt 98. Für die "Lilien" machte er auch 80 Zweitliga-Spiele. Zuletzt war Pfeiffer eine Halbserie an den Schweizer Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer BSC Young Boys ausgeliehen.

FCM-Coach Christian Titz kennt den 1,96-Meter-Defensivspieler aus der gemeinsamen Zeit in Hamburg. "Er ist mit seinen Fähigkeiten ein kompletter Innenverteidiger und bringt eine gute Größe mit", freut sich der FCM-Coach. Sport-Geschäftsführer Otmar Schork verwies auf einen Winter-Abgang: "Nach der Ausleihe von Andi Hoti haben wir in der Innenverteidigung Bedarf gesehen. Mit Patric bekommen wir einen zweitligaerfahrenen Spieler, der uns auch sofort weiterhelfen kann", wird Schork in der Mitteilung des Vereins zitiert.