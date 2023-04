Mit dem HSV in der Bundesliga

Am kommenden Samstag (29.04.2023, 13 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) geht es für den 25-Jährigen nun gegen seinen Ex-Klubs Hamburger SV. "Spiele gegen den HSV sind immer besonders für mich", erklärt der Offensivmann am Mittwoch (26.04.2023) in einer digitalen Medienrunde. Von 2015 bis 2019 spielte Ito bei den Norddeutschen, trug dabei 37 Mal das Trikot der Profis, durfte in 20 Bundesliga-Spielen ran. Jubel bei Ito (li.) nach seinem Tor zum 2:0 am Wochenende in Braunschweig. Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Hinspiel einziges Saisonspiel ohne Einsatz

Nun geht es also gegen die Hamburger. Im Hinspiel beim 3:2-Sieg des FCM musste Ito noch auf der Bank bleiben. "Es war das einzige Spiel für mich ohne Einsatz, weil der HSV so viel Ballbesitz hatte und wir so viel defensiv arbeiten mussten", blickt er zurück auf den Oktober. Für das Rückspiel rechnet er sich aber Chancen auf einen Einsatz aus: "Ich glaube, es wird ein anderes Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass wir etwas offensiver spielen", sagt Ito drei Tage vor dem Duell mit dem Tabellen-Dritten.

Ito: "Ich glaube, ein Sieg reicht noch"

Ito hat auch mit dem Blick auf die Tabelle gerechnet. Fünf Spieltage vor Saisonende hat der FCM da sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. "Ich glaube, ein Sieg reicht noch zum Klassenerhalt."

Titz: "Unterschiedsspieler" - Schuler: "Legende"

Am liebsten gleich am Samstag gegen den HSV. Und besser noch mit einem Ito-Tor der Marke Braunschweig, als der nur 1,63 Meter große Offensivmann mit einem Schlenzer-Traumtor Dreiangel traf. Alle seine vier Saisontore knipste der 25-Jährige als Joker, in drei dieser vier Spiele punktete Magdeburg mit dem Ito-Tor. FCM-Trainer Christian Titz adelte ihn zuletzt nach Braunschweig als Unterschiedsspieler, "weil er so schwer auszurechnen ist, wenn es auf ermüdete Gegner trifft". Für Mitspieler Luca Schuler ist Ito gar eine "Legende". Tatsuya Ito ist vom belgischen Erstligaklub Truiden ausgeliehen. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

"Dann ist das auch für mich das Beste"

Drängt der Japaner nach dem Lob nun in die Startelf? Nein, meint er, mit der Rolle als Joker könne er gut leben. "Wenn der Trainer findet, das ist die beste Entscheidung, dann ist das auch für mich das Beste. Ich freue mich darüber, dass ich in fast jedem Spiel Einsatzzeiten bekomme", so der neunfache FCM-Torschütze, der mit Titz bereits in Hamburg eine gemeinsame HSV-Zeit hatte.

Geht Ito zurück nach Belgien?

Ob seine Zeit beim FCM mit Titz weitergeht, ist dagegen noch unklar. Ito steht beim belgischen Erstligisten VV St. Tuiden unter Vertrag, ist nach Magdeburg ausgeliehen. Bereits vor Wochen sagte Ito, dass er gern beim FCM bleiben möchte. Neuigkeiten zu den Verhandlungen mit den Belgiern gibt es allerdings nicht. "Ich habe erst einmal im Kopf, die nächsten fünf Spiele alles auf dem Platz zu geben."