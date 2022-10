Der Frust beim 1. FC Magdeburg über die Niederlage vom Wochenende in Sandhausen ist noch nicht ganz verflogen. FCM-Kapitän Amara Condé ärgert sich auch drei Tage nach dem 0:1 von Sonntag (09.10.2022): "Da war viel, viel mehr drin. Da haben wir wirklich etwas hergeschenkt."

Condé: "Um ein Vielfaches stabiler"

Dabei möchte Condé viel lieber darüber sprechen, was der Zweitliga-Aufsteiger gut macht in der neuen Liga: "Wir sind um ein Vielfaches stabiler geworden als am Anfang der Saison", erklärt der 25-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch (12.10.2022). "Wir haben die Qualität, wir müssen sie einfach wiederholt auf den Platz bringen." Vor dem Rückschlag von Sandhausen konnte Condé schon eine Steigerung beobachten. Mit zwei Siegen aus drei Spielen kletterte der FCM aus der Abstiegszone. FCM-Kapitän Amara Condé: "Qualität auf den Platz bringen" Bildrechte: IMAGO / Contrast

Ballbesitz und schwankende Chancenverwertung

Der FCM überzeugt weiterhin mit Dominanz und dem höchsten Ballbesitz der gesamten Liga. Hinzu kam bei den Siegen gegen Fürth und Regensburg eine verbesserte Chancenverwertung: "Wenn wir effizient waren, haben wir die Spiele meist auch für uns entschieden und wirklich gute Spiele gemacht", so Condé.

"Wird ein schwieriges Spiel" gegen Braunschweig

Am Samstag (15.10.2022) steht nun ein Nachbarschaftsduell an. Die Eintracht aus Braunschweig gastiert in Magdeburg (ab 13 Uhr im Ticker und komplett live hören). "Wir wollen und brauchen drei Punkte", blickt Condé auf das Duell der Blau-Weißen gegen die Blau-Gelben voraus. "Es wird ein schwieriges Spiel", erwartet der FCM-Kapitän. "Wenn wir nicht unsere Dominanz und unsere Wucht auf den Platz bringen, die uns ausmacht, dann wird es schwierig."

Condé mit starker Bilanz gegen Braunschweig