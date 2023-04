Nach seiner Verletzung denkt der Linksverteidiger anders über seine Gesundheit. Wenn man nicht fit sei, merke man erst, wie wichtig das eigene Wohlbefinden ist. Er habe sich im letzten Jahr durch die letzten Spiele vor der langen Winterpause durchgebissen. "Wenn du mit Schmerzen weiterspielst, machst du es auf gewisse Weise schlimmer. Es war am Anfang schwer herauszufinden, woher die Probleme kommen, was man dagegen machen kann." Bei hundert Prozent sei er noch nicht: "Dass noch nicht alles so rund läuft, wie ich mir das wünsche, ärgert mich am meisten. Wenn man verletzt ist, will man danach wieder da sein, wo man davor war. Das geht aber natürlich nicht so schnell."