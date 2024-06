Beim Zweitligaspiel in Berlin bei Hertha BSC schossen am 16. Februar 2024 Magdeburger Zuschauer in der dritten Minute zwei Raketen in den Innenraum. Sodann zündeten Gäste-Anhänger insgesamt mindestens 180 Bengalische Feuer und entzündeten im weiteren Spielverlauf insgesamt zwölf Bengalische Feuer und vier Böller. Zusätzlich schossen Magdeburger Zuschauer in der 47. Minute mindestens zwei Feuerwerksbatterien mit jeweils rund 20 Schuss in den Innenraum, woraufhin der Schiedsrichter die Partie für eine Minute unterbrach. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.