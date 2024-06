Mit Kaars verpflichte man einen "Wunschspieler für den Sturm", wie Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, in der Pressemitteilung des FCM zitiert wird. Der niederländische Angreifer kommt aus der Jugend von Ajax Amsterdam, wo er 2017 niederländischer A-Junioren-Meister wurde. Die vergangenen zwei Jahre spielte er für Helmond Sports, für die er in der vergangenen Saison 21 Tore und zwei Vorlagen in 38 Partien erzielte. Damit belegte er den zweiten Platz in der Torschützenliste.