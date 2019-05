Magdeburg früh in Rückstand

Die Partie in Köpenick begann denkbar ungünstig für die Gäste: Ein Flugkopfball-Abstauber von Grischa Prömel brachte Magdeburg schnell ins Hintertreffen. Der Treffer war nicht nur ein Schock für den Abstiegskandidaten, sondern auch Balsam für die Seele für den Aufstiegsanwärter, der zuletzt häufig Nerven gezeigt hatte. Die Elf von Michael Oenning bemühte sich in der Folge um erfolgsversprechende Offensivaktionen, aber es blieb beim Bemühen. Union hatte das Geschehen im Griff - und nutzte einen individuellen Fehler zum 2:0: Rico Preißinger leistete sich einen Fehlpass im Mittelfeld, Sebastian Andersson war rechts nicht zu stoppen und bediente in der Mitte Sebastian Polter, der Mittelstürmer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (30.). Auch danach agierte Magdeburg viel zu harmlos. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

In der zweiten Hälfte war die Luft raus

In der zweiten Halbzeit war weitgehend die Luft raus. 'Dazu trugen wohl auch die Zwischenergebnisse bei. FCM-Rivale Ingolstadt führte gegen Darmstadt ebenso wie Paderborn gegen den Hamburger SV. Union hatte damit den dritten Platz sicher. Magdeburg hätte nur noch ein Sieg etwas genutzt. Die Köpenicker ließen die Elbestädter jetzt mehr Raum. Die eine oder andere Chance ergab sich.: Ein 18-Meter-Freistoß von Nico Hammann flog nur knapp am Winkel vorbei (49.), ein Kopfball von Christian Beck ging vorbei (72.), ein Lupfer von Björn Rother drüber (81.). Einen hatte Union noch zu bieten: Nach Flanke von Manuel Schmiedebach setzte sich Polter in der Mitte gegen Timo Perthel durch und markierte das 3:0 (90.+8). Die lange Nachspielzeit gab es wegen einer Unterbrechung nach unnötigen Scharmützeln von FCM-Anhängern mit Ordnungskräften. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

Rückrunden-Aufholjagd reichte nicht

Besonders auf die Füße fiel den Magdeburgern die schwache erste Saisonhälfte und die Heimbilanz. Am Ende waren es ganze zwei Siege in 17 Partien. Der neue Trainer Michael Oenning stabilisierte das Team und sammelte in der Rückrunde immerhin 19 Punkte. In der Vorrunde waren nur elf zusammen gekommen. Zum Verhängnis wurde dem FCM aber auch die Konkurrenz: Sandhausen und Ingolstadt schafften rasanten Aufholjagden. Die einen belegten in der Rückrundentabelle Rang sechs, die anderen sogar Platz vier. Dazu kamen ungewöhnliche viele Punktverluste in den letzten Spielminuten. Michael Oenning machte das Team besser, aber nicht gut genug für den Klassenerhalt. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

Das sagten die Trainer

