Der 1. FC Magdeburg will sich nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga im Sturm verstärken und ist dabei offenbar beim Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig fündig geworden. Laut eines Berichts der "Magdeburger Volksstimme" beschäftigt sich der Club mit Lion Lauberbach.

"Der 1. FC Magdeburg hat uns kontaktiert", bestätigte Spieler-Berater Sebastian Schulze das Interesse. Lauberbach, der aus dem Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt stammt, wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Das Problem für den FCM: Der 1. FC Kaiserslautern, Dynamo Dresden und der SV Darmstadt sollen ebenfalls Interesse am 25 Jahre alten Angreifer, der in der laufenden Saison vier Treffer in 33 Einsätzen erzielt hat, bekundet haben.