Eben jener Christoph Franke ist seit der Wende der Dynamo-Coach, der sich am längsten auf der Trainerbank gehalten hat. Er kam zu Beginn der Saison 2001/2002 und schaffte prompt den Aufstieg in die Regionalliga. Nach nur zwei Spielzeiten dort ging es für Dresden hoch in die 2. Bundesliga - die Rückkehr in den bezahlten Profifußball nach neun Jahren Abstinenz. In der ersten Saison in Liga zwei schaffte Dynamo den Klassenerhalt und landete auf dem 8. Platz. Aber in der darauffolgenden Spielzeit war für Franke nach zwölf Spielen ohne Sieg Schluss. Bildrechte: IMAGO