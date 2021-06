In der Pressemitteilung hieß es, dass der Rat der Landeshauptstadt Dresden in der Sitzung vom 11. Juni 2021 die jährlichen Betriebskostenzuschüsse für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Euro an die Stadiongesellschaft der BAM Sports bewilligt hat. Darüber hinaus hat der Stadtrat auch der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung für die von der SG Dynamo Dresden bereits im April 2019 beantragte investive Mehrkostenförderung für den Neubau der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie in Höhe von einmalig einer Million Euro zugestimmt.