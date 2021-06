Beim offiziellen Trainingsauftakt von Erzgebirge Aue am Donnerstag fehlte Florian Krüger. Als Begründung führte der Zweitligist Rehamaßnahmen nach dessen Bänderverletzung an, die ihm auch die Teilnahme an der U21-EM verwehrte. Ob Aues Sturmhoffnung überhaupt noch einmal für die Sachsen in der kommenden Saison auflaufen wird, ist darüber hinaus unklar. Einem Bericht der "Bild" zufolge, soll der 22-jährige Stürmer vor einem Wechsel zu Arminia Bielefeld stehen.