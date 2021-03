Ganz sicher sind dem Mittelstürmer aber zumindest die Einsätze bei den "Veilchen" – zumindest in dieser Saison noch. Bei Aue hat er zwar noch einen Vertrag bis 2023, ewig werden die Auer ihr Top-Talent aber nicht halten können. "Mein nächster Step sollte klug aussehen. Ich sollte schauen, dass ich auch Einsatzzeiten bekomme und nicht überpace", erklärt Krüger und betont, dass er über seine Entscheidung erst einmal in Aue zu bleiben "froh" ist.

Mit zehn Saisontoren und sechs Assists ist er nach Pascal Testroet der zweitgefährlichste Auer in der aktuellen Saison. Seit fünf Spielen klemmt die Säge aber – kein Tor von Krüger. "Es wird Zeit, dass ich wieder treffe", so der Angreifer selbstkritisch. Wie praktisch, dass am Samstag (20.3., 13 Uhr) der SV Sandhausen ins Erzgebirge kommt. Gegen den SVS gewann Aue die letzten beiden Duelle – und in beiden Spielen knipste auch Krüger.