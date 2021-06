Ein Abgang Krügers ist für Erzgebirge Aue und dessen neuen Übungsleiter Aliaksei Shpileuski ein herber Verlust. Der in der Offensive flexibel einsetzbare Rechtsfuß war seit seinem Wechsel aus der Jugend des FC Schalke 04 vor drei Jahren ein verlässlicher Torgarant und hatte in der vergangenen Saison mit elf Treffern und sieben Vorlagen maßgeblich zum vorzeitigen Klassenerhalt der "Veilchen" beigetragen. Dabei stand der gebürtige Staßfurter in jeder Ligapartie auf dem Platz.



Dennoch ist man im Erzgebirge auch stolz, nicht nur wegen der siebenstelligen Ablösesumme. "Wir sind Flo enorm dankbar, dass wir im November 2020 seinen Vertrag vorzeitig verlängern konnten und damit bei einem Wechsel Anspruch auf Ablöse haben und nicht leer ausgehen. Aber es war auch klar und Bestandteil des Deals, dass wir Florian keine Steine in den Weg für einen Wechsel in die 1. Bundesliga legen", sagte Aue-Boss Helge Leonhardt.