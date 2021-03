Florian Krügers Leistungen im Trikot von Erzgebirge Aue sind auch Stefan Kuntz nicht verborgen geblieben. Der Bundestrainer der U21-Nationalmannschaft hat den 22-Jährigen am Montag (15. März) in das 23-köpfige Aufgebot für die Gruppenphase zur Europameisterschaft berufen. Krüger hat bislang fünf Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft absolviert und im September vergangenen Jahres beim 4:1-Sieg gegen Moldawien seine Torpremiere im DFB-Dress gefeiert.

Auch in dieser Saison überzeugt Krüger mit starken Vorstellungen in der Auer Offensive. In 25 Saisoneinsätzen schoss der flexibel einsetzbare Stürmer zehn Treffer und steuerte sechs Vorlagen bei. Der 1,86 Meter große Leistungsträger hat damit entscheidenden Anteil an der bisher sorgenfreien Saison der "Veilchen" (Platz 9./33 Punkte).