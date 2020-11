"Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Der Verein hat mir als Jugendspieler die Chance gegeben, den Schritt in den Profifußball zu gehen. Diese Chance habe ich genutzt, von daher möchte ich dem Verein das Vertrauen zurückzahlen und habe meinen Vertrag heute verlängert", wird der 21-Jährige in einer Vereinsmeldung zitiert. Krüger wechselte im August 2018 aus der Nachwuchsbateilung von Schalke 04 ins Erzgebirge - von Kumpelverein zu Kumpelverein. Für die "Veilchen" absolvierte er bisher 57 Pflichtspiele, dabei erzielte er zwölf Treffer und bereitete 16 weitere vor.

Präsident Helge Leonhardt zeigte sich ebenfalls erfreut über die Verlängerung der Zusammenarbeit. "Der Deal zwischen uns, Flo und seinem Berater konnte nur erfolgreich gestaltet werden, weil er in Ruhe, Sorgfalt, Professionalität und vor allem hinter den Kulissen stattfand. Ich bin froh und stolz über die Entwicklung, die Flo bei uns genommen hat. Diese Vertragsverlängerung ist in der sehr schwierigen Situation, in welcher wir uns bzw. sich der deutsche & europäische Fußball befinden, tatsächlich ein sehr wichtiges Signal und Zeichen für den Verein und unsere Fans. Darum kann ich mich nur bedanken und freue mich sehr auf die weitere gemeinsame Zeit."