Es scheint dem FC Erzgebirge in dieser bislang so verkorksten Zweitligasaison nichts, aber auch rein gar nichts erspart zu bleiben. Selbst der so hart und aufopferungsvoll, weil nach 0:2-Rückstand und über eine Halbzeit lang in Unterzahl erarbeitete Punktgewinn am letzten Spieltag daheim auf dem tief aufgeweichten Schachtboden gegen Holstein Kiel blieb den Veilchen schlussendlich nicht vergönnt – Kwasi Okyere Wriedt bestrafte in der Nachspielzeit eine Unachtsamkeit im Strafraum mit dem entscheidenden 2:3.