Die Fortuna hat hohe Ziele und strebt mit Uwe Rösler den sofortigen Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs an. Die Chancen stehen gut, haben doch die Rheinländer nach einem holprigen Start Konstanz in ihr Spiel gebracht und liegen nunmehr mit 27 Punkten (5. Platz) in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen.

Aues Coach Dirk Schuster. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

In Aue trifft Rösler mit Coach Dirk Schuster auf einen alten Mannschaftskameraden. Lang, lang ist’s her: 1989/90 spielten beide zusammen in Magdeburg, Rösler im Sturm, Schuster in der Abwehr. "Ich war immer froh, dass ich in der Oberliga nicht gegen ihn spielen musste. Er war ein brutaler Zweikämpfer. Er war nicht ohne Grund Nationalspieler", bekannte Rösler mit einem Augenzwinkern. Neu ist jetzt die Situation am Sonnabend, in Aue kommt es zu einer Premiere: "Als Trainer haben wir mit unseren jeweiligen Mannschaften noch nie gegeneinander gespielt. Ich freue mich auf das Wiedersehen und hoffe, ich kann mich nach dem Spiel auch noch freuen."