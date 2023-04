Am Sonntagabend (18.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören bei MDR Aktuell) spielt Leipzig gegen den Bundesliga-Sechsten aus Freiburg um den Einzug in das Pokalfinale. Auf dem bisherigen Weg hatten die RB-Frauen bereits die Erstligisten Frankfurt und Essen ausgeschaltet. Sie verzichteten für das Spiel gegen Freiburg auf einen Umzug in die große Arena, weil sie sich in dem 1.800 Fans fassenden Stadion auf dem Trainingsgelände bessere Chancen ausrechnen. Dort wird Leipzig in der kommenden Saison dauerhaft spielen. Bisher trug das Team die Heimspiele in Markranstädt aus.