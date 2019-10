Gute Nachrichten bei den Erzgebirgern: Der FC Erzgebirge Aue hat Clemens Fandrich und Dimitrij Nazarov langfristig an den Verein gebunden. Die Verträge wurden am Freitag vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

"Dima und Clemens sind Bestandteil unserer strategischen Kaderplanung. Sie sind Typen, die mit Herz, Verstand und Qualität genau zu unserem Verein passen", so Präsident Helge Leonhardt in einer Vereinsmitteilung. Cheftrainer Dirk Schuster ist ebenfalls zufrieden: "Mit ihrer unermüdlichen Einsatz-Bereitschaft, ihren fußballerischen Qualitäten und ihrer Erfahrung sind sie Säulen unseres Teams. Deshalb freue ich mich, dass wir beide Spieler langfristig an den Verein binden konnten und sie den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit uns mitgehen möchten." Nazarov spielt seit 2016 für die Veilchen und hat in bislang 97 Pflichtspielen 20 Tore erzielt. Fandrich war bereits 2014/15 an Aue ausgeliehen und wechselte 2016 fest ins Erzgebirge.