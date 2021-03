Nach Spielschluss stürmen die Auer Fans das Spielfeld. Durch ein 2:1 gegen Eintracht Braunschweig feiern die Lila-Weißen am 30. April 2010 die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Bildrechte: Frank Kruczynski

Wir gegen den Rest der Welt

Mit normalen Maßstäben ist die Fußball-Kultur in Aue nicht zu messen. "Die Veilchen" sind irgendwie anders als alle anderen, im positiven Sinne. Schon Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler wusste es, als er im SpiO-Talk (13. Januar) vor der Partie der Fortuna gegen Erzgebirge Aue (0:3) den Hut vor den Sachsen zog: "Ich habe immer das Gefühl, man spielt nicht nur gegen Aue, sondern gegen eine ganze Region. Es ist das Gefühl: Wir gegen den Rest der Welt." Und Rösler fasste zusammen: "Was da in Jahrzehnten passiert ist, ist erstaunlich. Man muss auch Präsident Leonhardt ein Riesenkompliment machen."

Der Mythos von der Macht aus dem Schacht lebte weiter

Während andere ostdeutsche Traditionsklubs nach der Wiedervereinigung in der Versenkung verschwanden, mischt der FC Erzgebirge Aue munter im Profigeschäft mit. Was zu großen Teilen auch den Leonhardt-Brüdern zu verdanken ist.



Von 1992 bis 2009 leitete Uwe Leonhardt als Präsident die Geschicke des Vereins, seit September 2014 steht Helge Leonhardt in der ersten Reihe und zieht die Register bei den Lila-Weißen. "Im Juni 1992 zog sich die Wismut GmbH, damals einziger Hauptsponsor und dazu noch Arbeitgeber für Spieler und Trainer, aus dem kompletten Fußballgeschäft zurück. Der Fußball in Aue stand nach dem Rückzug der Wismut vor dem Bankrott", erinnerte sich der 62-jährige Helge Leonhardt und ergänzte: "Wir haben damals quasi bei null angefangen. Der Mythos von der Macht aus dem Schacht lebte weiter. Wir wollten die jahrelange Tradition bewahren und an die sportlichen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen." Führt den Verein mit starker Hand: Aues Präsident Helge Leonhardt. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Anekdote mit viel Charme

Am 4. März 1946 soll der sowjetische Stadtkommandant die Erlaubnis zur Gründung eines Fußballvereins in Aue erteilt haben. Historische Belege dafür gibt es allerdings nicht. "Somit bleiben die Ereignisse an jenem Rosenmontag eine Anekdote mit viel Charme, welche auch gut zu unserem Kumpelverein passt“, heißt es in der Vereinschronik auf der Aue-Homepage.

Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga die erste Rakete gezündet