Die Profi-Kicker nutzten die Gunst der Stunde und sind am Dienstagabend bereits wieder ins Mannschaftstraining eingestigen. "Wir haben meinen Vorschlag von gestern beherzigt und Cheftrainer Dirk Schuster das Flutlicht angeschaltet", sagte Präsident Helge Leonhardt dem MDR. Der FCE-Boss hatte am Montag im SpiO-Talk erklärt, zur Not auch nachts zu trainieren.