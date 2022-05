Nach dem dramatischen Abstieg aus der 2. Bundesliga hat der Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden, Jürgen Wehlend, das Verhalten einiger Anhänger des Vereins scharf kritisiert. Die große Enttäuschung, den Frust und die Wut der Fans könne er absolut nachvollziehen, teilte Wehlend in einer Pressemitteilung des Vereins am Mittwoch (25. Mai) mit. Sie hätten bedingungslos hinter dem Verein und der Mannschaft gestanden, trotz der sportlichen Talfahrt in der Rückrunde. Für die Entgleisungen nach Spielende gebe es aber keine Entschuldigung.