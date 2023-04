Ein Mann der klaren Worte. Stammkeeper Dominik Reimann hat sich in einer Medienrunde des 1. FC Magdeburg am Mittwoch (12. April) den Fragen gestellt und die aktuelle Situation des Zweitligisten analysiert.

Wie alle Magdeburger Spieler hat sich Dominik Reimann nach dem 2:2 bei Jahn Regensburg fürchterlich geärgert, dass der FCM nicht dreifach gepunktet hat. "Wir hatten das Spiel komplett in der Hand und haben dann zu einfache Gegentore bekommen", gestand der 25-Jährige ein. Nach einigen Gesprächen ist das Spiel aber abgehakt, denn nun liegt der Fokus auf der Partie am Sonnabend gegen den SV Sandhausen.

Obwohl beim Tabellenschlusslicht gerade Trainer Tomas Oral entlassen wurde, wird sich an der Konzeption der Magdeburger wohl wenig verändern. "Wir schauen nicht auf den Gegner, sondern auf uns und wollen unser Spiel durchziehen. Wir müssen unsere Fehler minimieren, was wir in der letzten Zeit eigentlich ganz gut gemacht haben. Wir haben uns hinten nicht viel erlaubt, nur gegen Regensburg war das der Fall", sagte Reimann und ergänzte: "Und da sehe ich nichts, was am Samstag nicht funktionieren sollte."