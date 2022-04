Immer wieder müssen Fußballklubs für das Fehlverhalten ihrer Fans tief in die Tasche greifen. Zweitligist Erzgebirge Aue musste erst im Dezember 2021 wegen des Abbrennens von Pyrotechnik eine Geldstrafe zahlen, auch der FSV Zwickau oder Dynamo Dresden mussten im vergangenen Jahr mehrere tausend Euro an Strafe zahlen – unter anderem wegen Pyrotechnik.

"Geldstrafen haben so gut wie keinen Einfluss auf das Verhalten der Fans, solange sie nicht weitergegeben werden. Allerdings meinen die befragten Sportrichter, dass die Strafen die Vereine zumindest zum Nachdenken und zum Dialog mit den Fans anregen", sagte der 33-jährige Betriebswirt in einem Interview der "Sächsischen Zeitung" (Mittwochausgabe).

Dynamo Dresden und Eintracht Frankfurt führen mit jeweils rund 1,5 Millionen Euro Strafen durch Bußgelder des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Zuschauerausschluss die Strafentabelle an. Dabei müssen die Klubs teilweise Gelder in sechsstelliger Höhe zahlen. In einem Strafenkatalog des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) sind die Vergehen klassifiziert. Darunter zählt auch das Zünden von Pyrotechnik, das für die Ultras ein wichtiges Element ihrer Fankultur ist.

Die Strafen des Verbandes, so Winskowski, würden anders als beabsichtigt sogar einen besonderen Reiz für die Ultras ausmachen. "Vertreter einer aktiven Fanszene, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass sie gern Randalemeister werden wollten. Ihr Verein hatte in einer Saison sehr viele Strafen erhalten und war in diesem Ranking sehr weit oben. Deswegen haben die Fans dann noch einmal Strafen verursacht. Geldstrafen können also auch einen Negativ-Anreiz setzen", so der Wissenschaftler, der dafür plädiert: "Man sollte die Strafen und ihre Wirkmechanismen zumindest hinterfragen."