Auf Seiten der Magdeburger fehlten einige Spieler wegen Krankheit oder leichten Verletzungen. So pausierte Keeper Dominik Reimann wegen einer Erkältung, Leon Bell Bell musste wegen Oberschenkelproblemen passen. Beim FSV Zwickau wirkte Malik Talabidi mit. Der 21-jährige Abwehrspieler sucht aktuell einen Verein, war zuletzt bis Sommer beim Schweizer Zweitligisten FC Will unter Vertrag. Dafür musste Trainer Joe Enochs krankheitsbedingt auf einige Akteure um Ronny König verzichten.

Es entwickelte sich ein interessantes Spiel, wobei der Drittligist aus Zwickau in der ersten Halbzeit mit einer gnadenlosen Effektivität glänzte. Mit der ersten richtigen Chance gingen die Schwäne in der 13. Minute in Führung. Noel Eichinger steckte sehenswert für Dominic Baumann durch, der aus sieben Metern zum 0:1 vollendete. Sieben Minuten später fand eine scharfe Eingabe von Eichinger am langen Pfosten Baumann, der den Ball zum 0:2 über die Linie drückte. Magdeburg hatte auch danach deutlich mehr Ballbesitz, aber die letzten Abspiele fanden meist keine Abnehmer. Zwei dicke Chancen hatte der FCM aber: In der 29. Minute wurde ein Schuss von Baris Atik von einem Zwickauer auf der Linie geklärt. Wenige Minuten später scheiterte Mohammed El-Hankouri nach einem sehenswerten Spielzug an Keeper Johannes Brinkies.