Letzte Saison begegneten sich beide Teams noch in der 3. Liga, jetzt trennen Magdeburg und Viktoria gleich zwei Spielklassen. Im Test war am Samstag (25.06.2022) von diesem Unterschied nicht viel zu sehen. Regionalligist Viktoria ging durch Christian Theisen in Führung. Magdeburgs Neuzugang Leo Scienza sorgte vor dem Wechsel für den Ausgleich. Überzeugend war der Auftritt des Zweitligisten, der bisher extrem viel Verletzungspech in der Vorbereitung hatte, aber nicht.