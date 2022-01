Dynamos zweite Garde unterliegt Regionalligist Jena

Nach dem 1:1 im Punktspiel gegen den Hamburger SV hat die SG Dynamo Dresden am Sonnabend (15. Januar) gleich noch ein Testspiel nachgezogen. Gegner auf Platz drei der Walter-Fritzsch-Akademie war der FC Carl Zeiss Jena. Immerhin wirkten bei der SGD mit Heinz Mörschel, Guram Giorbelidze, Leo Löwe, Paul Will und Oliver Batista-Meier Akteure mit, die gegen die Hamburger zum Einsatz kamen. Ansonsten setzte Cheftrainer Alexander Schmidt auf die vermeintlich zweite Garde.

Die Jenaer wirkten am Ende doch etwas frischer und gewannen mit 3:0. Die erste große Chance hatten allerdings die Hausherren kurz nach Spielbeginn, als Patrick Weihrauch frei vor Tom Müller auftauchte und schließlich am FCC-Torhüter scheiterte. Die Jenaer Führung gelang dann Fabian Eisele in der 30. Minute. Der Mittelstürmer behielt nach Zuspiel von Maximilian Oesterhelweg die Übersicht und netzte ein. In der zweiten Hälfte legten die Thüringer dann noch zwei Treffer nach, dabei schnürte Lucas Stauffer (52./56.) einen Doppelpack.

Während die erste Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena in Dresden 3:0 gewann, ging die Reise der zweiten FCC-Mannschaft zum VfB Auerbach. Im VfB-Stadion lief es für den Oberligisten nicht so gut, die Gastgeber siegten mit 5:1. Vor 150 Zuschauern brachte Marc-Philipp Zimmermann das Regionalliga-Schlusslicht in der 33. Minute mit 1:0 in Front. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rocco Baxmann (51.) erhöhten die Vogtländer durch Tore von Tomas Kepl (64.), Michail Fragkos per Doppelpack (73./82.) und Sempastiano Giaouplari (86.) zum Endstand.