Bleibt die große Frage: Wie sinnvoll war der Trainerwechsel von Alexander Schmidt zu Guerino Capretti wirklich? Der Neue holte in den letzten fünf Partien zwei Punkte, Schmidt war zuvor zugegebener Maßen auch nicht viel erfolgreicher. Spielerisch habe sich Dynamo verbessert, die Ergebnisse stimmen aber weiterhin nicht. Auffällig ist: Die drei Verpflichtungen in der Winterpause Oliver Bastista Meier, Vaclav Drchal und Adrian Fein haben das Team bisher nicht wirklich verbessert. Immer noch hängt zu viel in der Offensive an Christoph Daferner zu viel, ist Dynamo da zu ausrechenbar. Und 28 Tore in 29 Spielen, das ist nicht eben Furcht einflößend. Für die Schwarz-Gelben kann es jetzt nur heißen: Selbstvertrauen tanken für die anstehenden Überlebensspiele.

Dresdens Michael Sollbauer, Tim Knipping, Christoph Daferner und Morris Schröter Schroeter v.l.n.r. nach dem Abpfiff Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold