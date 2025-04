Die Geschichte des 30-jährigen Deutsch-Türken ist eine ganz besondere. Als Atik im Januar 2021 nach Magdeburg kam, war er sechs Monate ohne Verein und der 1. FC Magdeburg Tabellenschlusslicht in der 3. Liga. Ein Jahr später stieg der FCM auf - auch dank Atik. In 48 Drittliga-Spielen traf er 25 Mal und steuerte 26 Vorlagen zum Aufstieg bei. Nach unteren Mittelfeldplätzen in den beiden zurückliegenden Zweitliga-Serien (11. und 14. Platz) mischt der Klub aus Sachsen-Anhalt in dieser Saison ganz weit oben mit und will die vielleicht einmalige Aufstiegschance beim Schopfe packen.