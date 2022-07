FCM-Cheftrainer Christian Titz sah aber auch viele positive Sachen. Die Mannschaft habe mutig nach vorn gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit eine richtig gute Partie gemacht, hätte da führen müssen. Den Unterschied zur 3. Liga habe man aber bei den Gegentoren bemerkt. "Zwei Tore sind zu viel, bei so einem Gegner darfst du die Fehler nicht machen. Wir wussten, in dieser Klasse gibt es eine höhere individuelle Qualität." Sein Team sei aber nach dem 0:2 nicht eingebrochen, hätte nach dem Anschluss jedoch zu wenige Torchancen herausgespielt.



Ändern werden die Magdeburger ihre Spielauffassung und ihr Spielsystem deswegen aber nicht. "Wir werden weiter mutig auftreten, das ist unsere Philosophie. Wenn wir es ausspielen, wird es gefährlich. Wenn nicht, müssen wir es cleverer lösen", sagte Kapitän Amara Condé. Und schon in einer Woche sollen so in Karlsruhe die ersten Saisonpunkte her.